کندیاں میں ٹمبر مافیا بے لگام، سفیدہ کے درختوں کی بے دریغ کٹائی جاری
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں ساؤتھ سب ڈویژن میں ٹمبر مافیا کے ہاتھوں سفیدہ کے درختوں کی بے دریغ کٹائی جاری ہے ۔
کندیاں سب ڈویژن دفتر کے قریب ایم ایم روڈ پر بڑی تعداد میں سفیدہ کے درخت کاٹ دیئے گئے ہیں، مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ متعلقہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ درختوں کی یہ کٹائی نہ صرف ماحولیاتی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ شہریوں کی صحت اور علاقے کے ماحولیاتی توازن کیلئے بھی ایک سنگین خطرہ ہے ۔ شہریوں نے پنجاب حکومت اور محکمہ جنگلات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ صرف نعروں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے ۔