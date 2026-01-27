صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندیاں میں ٹمبر مافیا بے لگام، سفیدہ کے درختوں کی بے دریغ کٹائی جاری

  • سرگودھا
کندیاں میں ٹمبر مافیا بے لگام، سفیدہ کے درختوں کی بے دریغ کٹائی جاری

کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں ساؤتھ سب ڈویژن میں ٹمبر مافیا کے ہاتھوں سفیدہ کے درختوں کی بے دریغ کٹائی جاری ہے ۔

کندیاں سب ڈویژن دفتر کے قریب ایم ایم روڈ پر بڑی تعداد میں سفیدہ کے درخت کاٹ دیئے گئے ہیں، مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ متعلقہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ درختوں کی یہ کٹائی نہ صرف ماحولیاتی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے بلکہ شہریوں کی صحت اور علاقے کے ماحولیاتی توازن کیلئے بھی ایک سنگین خطرہ ہے ۔ شہریوں نے پنجاب حکومت اور محکمہ جنگلات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ صرف نعروں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پانی چوری کے مقدمات کیلئے خصوصی ٹر بیونل قائم

میئر کا جہانگیر روڈ کا دورہ

ملٹی لینگوئل ایجوکیشن پالیسی متعارف کروانے کا فیصلہ

کراچی اب مزید خاموش نہیں رہے گا، منعم ظفر خان

شدید سردی میں سوئی گیس کی بندش ظلم ہے ،پاسبان

کورنگی میں ڈاکو 25 تولہ سونا اور لاکھوں رقم لوٹ کر فرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس