سلامتی کونسل میں ایران مخالف قرارداد کی مخالفت قابلِ تحسین اقدام ہے :امیر حیدر سنگھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا) حلقہ پی پی 83کے ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر اور سابق چیئرمین ضلع کونسل خوشاب ملک امیر حیدر سنگھا نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے برادر اسلامی ملک ایران کے خلاف پیش کی گئی۔
قرارداد کو مسترد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نظریہ اسلام کے تحت اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دے رہا ہے ۔جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان گہرے تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات قائم ہیں اور مسلم ممالک کیخلاف بیرونی جارحیت کو روکنے کیلئے عالمی فورمز پر مؤثر آواز بلند کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔