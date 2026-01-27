صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلامتی کونسل میں ایران مخالف قرارداد کی مخالفت قابلِ تحسین اقدام ہے :امیر حیدر سنگھا

  • سرگودھا
سلامتی کونسل میں ایران مخالف قرارداد کی مخالفت قابلِ تحسین اقدام ہے :امیر حیدر سنگھا

خوشاب (نمائندہ دُنیا) حلقہ پی پی 83کے ڈویلپمنٹ کوآرڈینیٹر اور سابق چیئرمین ضلع کونسل خوشاب ملک امیر حیدر سنگھا نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے برادر اسلامی ملک ایران کے خلاف پیش کی گئی۔

قرارداد کو مسترد کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان نظریہ اسلام کے تحت اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دے رہا ہے ۔جوہرآباد میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ایران کے درمیان گہرے تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی تعلقات قائم ہیں اور مسلم ممالک کیخلاف بیرونی جارحیت کو روکنے کیلئے عالمی فورمز پر مؤثر آواز بلند کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پانی چوری کے مقدمات کیلئے خصوصی ٹر بیونل قائم

میئر کا جہانگیر روڈ کا دورہ

ملٹی لینگوئل ایجوکیشن پالیسی متعارف کروانے کا فیصلہ

کراچی اب مزید خاموش نہیں رہے گا، منعم ظفر خان

شدید سردی میں سوئی گیس کی بندش ظلم ہے ،پاسبان

کورنگی میں ڈاکو 25 تولہ سونا اور لاکھوں رقم لوٹ کر فرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس