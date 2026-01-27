صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی عوام کیلئے بڑی نعمت 4 فروری کو افتتاح :ذوالفقار مارتھ

  • سرگودھا
نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی عوام کیلئے بڑی نعمت 4 فروری کو افتتاح :ذوالفقار مارتھ

ساہیوال/سرگودھا (نمائندہ دنیا) پاکستان مسلم لیگ (ن) سرگودھا ڈویژن کے جوائنٹ سیکرٹری چوہدری ذوالفقار احمد مارتھ نے کہا ہے کہ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودھا کے عوام کیلئے کسی نعمت سے کم نہیں۔

چار فروری کو قائد مسلم لیگ (ن) میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس میگا پراجیکٹ کا افتتاح کرینگے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈویژنل انفارمیشن سیکرٹری طارق محمود قاسمی سے ملاقات کے دوران کیا۔ 

