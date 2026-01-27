صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محلہ شکور خیل میں پانچ دن سے تاریکی خراب ٹرانسفارمر تاحال تبدیل نہ ہو سکا

  • سرگودھا
داؤدخیل (نمائندہ دنیا) داؤدخیل کے محلہ شکور خیل کے مکین گزشتہ پانچ دن سے بجلی سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ علاقہ میں نصب 200کے وی کا ٹرانسفارمر پانچ روز قبل خراب ہو گیا تھا جو تاحال تبدیل نہ کیا جا سکا، جس کے باعث پورا محلہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے ۔

اہلِ محلہ کے مطابق وہ متعدد بار محکمہ واپڈا کے دفاتر کے چکر لگا چکے ہیں مگر تاحال کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔ بجلی کی بندش کے باعث پینے کے پانی کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ ، گھریلو استعمال کیلئے بھی پانی دستیاب نہیں، جس سے روزمرہ زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ 

 

