صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے پولیس و اداروں کی موک ایکسرسائز

  • سرگودھا
ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے پولیس و اداروں کی موک ایکسرسائز

خوشاب (نمائندہ دُنیا) ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایت پر ایس ڈی پی او کی نگرانی میں گورنمنٹ ہائی سکول اوکھلی موہلہ میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا جس میں پولیس، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس سمیت دیگر اداروں نے شرکت کی۔

موک ایکسرسائز کے دوران فرضی ہنگامی صورتحال پیدا کر کے اداروں کے رسپانس ٹائم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی او خوشاب نے بتایا کہ اس مشق کا مقصد اداروں کو ہمہ وقت الرٹ رکھنا اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈی جی خان ـ:گرین پاکستان کے تحت نہر کنارے شجر کاری منصوبے کا افتتاح

انسداد ڈینگی کے تدارک کیلئے سرویلنس سخت کرنے کا حکم

بی زیڈ یو:ملازم کا ساتھیوں پر6تولہ سونا چوری کرنیکا الزام

وہاڑی:پٹرولنگ پولیس نے مفرور ملزم گرفتار کر لیا

بغیر اجازت اونٹوں کا دنگل متعدد افراد کیخلاف مقدمات درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس