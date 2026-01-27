ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے پولیس و اداروں کی موک ایکسرسائز
خوشاب (نمائندہ دُنیا) ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی کی ہدایت پر ایس ڈی پی او کی نگرانی میں گورنمنٹ ہائی سکول اوکھلی موہلہ میں موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا جس میں پولیس، ایلیٹ فورس، ریسکیو 1122، سول ڈیفنس سمیت دیگر اداروں نے شرکت کی۔
موک ایکسرسائز کے دوران فرضی ہنگامی صورتحال پیدا کر کے اداروں کے رسپانس ٹائم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا جائزہ لیا گیا۔ ڈی پی او خوشاب نے بتایا کہ اس مشق کا مقصد اداروں کو ہمہ وقت الرٹ رکھنا اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے ۔