حاجی محمد رفیق کے انتقال پر سیاسی و سماجی شخصیات کا اظہار تعزیت

  • سرگودھا
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) سابق وفاقی وزیر تسنیم احمد قریشی اور سوشل میڈیا ورکرز راؤ اسلم فراز نے صدر انجمن تاجران ملک عطا اللہ کے والد اور سابق کونسلر حاجی محمد رفیق کے انتقال پر ان کے گھر جا کر تعزیت کی اور مرحوم کی مغفرت و درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔

اس موقع پر روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر تسنیم احمد قریشی نے کہا کہ حاجی محمد رفیق پاکستان پیپلز پارٹی کے بنیادی کارکنوں میں شامل تھے اور اپنی پوری زندگی پارٹی کے ساتھ وفاداری سے وابستہ رہے ۔ 

 

 

 

