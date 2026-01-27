صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بارہویں کانووکیشن میں8 فیکلٹیز میں ڈگریاں تضویض کی گئیں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بارہویں کانووکیشن میں8 فیکلٹیز کے 18 ہزار 369 طلبہ وطالبات کو ڈگریاں تفویض کی گئیں، جن میں فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے 9202، سوشل سائنسز کے 2779، سائنسز کے 4264، میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کے 697۔۔۔۔

 ایگریکلچر کے 485، فارمیسی کے 307، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے 263 اور کمپیوٹنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے 372 طلبہ شامل ہیں۔اس موقع پر 105 طلبہ نے پی ایچ ڈی، 696 نے ایم ایس/ایم فل/ایم ایس سی آنرز/ایل ایل ایم، 1911 نے ایم اے /ایم ایس سی، 6712 نے بی ایس/بی ایس سی آنرز/بی بی اے جبکہ 8945 طلبہ نے بی اے /بی ایس سی پروگرامز کی ڈگریاں حاصل کیں۔

 

 

