جامع مسجد بہار مدینہ میں شہری کا قادیانیت سے تائب ہو کر قبول اسلام

  • سرگودھا
جامع مسجد بہار مدینہ میں شہری کا قادیانیت سے تائب ہو کر قبول اسلام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جامع مسجد بہار مدینہ چک نمبر 46 شمالی میں قادیانیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا، امیر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا نور محمد ہزاروی نے قادیانی محمد سلیمان کلمہ طیبہ پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا۔

 اور نو مسلم کے ایمان کی استقامت کیلئے دعا کروائی، اور مبارکباد پیش کی، تقریب قبول اسلام میں علماء و کارکنان ختم نبوت کے علاوہ قاری محمد ریاض، قاری محمد عمر فاروق، حاجی اسلم کچھیلا، ملک اسد اکرم کچھیلا، پروفیسر خالد محمود اعوان، محمد خرم، پروفیسر عاصم اشتیاق و دیگر شریک تھے ۔ 

 

