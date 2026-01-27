صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت اداروں کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ،عبدالرزاق ڈھلوں

  • سرگودھا
حکومت اداروں کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ،عبدالرزاق ڈھلوں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق رکن پنجاب اسمبلی اور ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ ن عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا ہے کہ حکومت اداروں کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے میں تمام وزراء سے اپیل کروں گا کہ وہ خود اچانک دور دراز کے اداروں پر چھاپے ماریں جہاں پر اکثر ملازمین سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہیں آئے گا۔

 اگر وہاں پر بھی اچانک چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یقیناً ملک میں ادارے بہتر ہوں گے اور عوام کو ریلیف ملے گا عظمی بخاری کا ہسپتال چیک کرنے انداز بہت اچھا تھا اس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے بڑھ کر مختلف اداروں پر چھاپے مار کر ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پابندی کے باوجود پکی قبریں، بعض کیساتھ احاطے اور کمرے تیار، تدفین مشکل

قلعہ سیالکوٹ کو واگزار کرانے کیلئے گرینڈ آپریشن

پلازوں میں کام کرنے کیلئے فائر سیفٹی مئیرز لازم قرار

ریلوے لائن کے اطراف ناقص صفائی پر ڈپٹی کمشنر کا اظہار برہمی

حافظ آباد : ڈپٹی کمشنر کا ٹراما سنٹر، مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ

ندیم اخترملہی کی صاحبزادی کی رخصتی نواز شریف سمیت اہم شخصیات شریک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس