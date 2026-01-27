حکومت اداروں کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ،عبدالرزاق ڈھلوں
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سابق رکن پنجاب اسمبلی اور ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ ن عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا ہے کہ حکومت اداروں کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے میں تمام وزراء سے اپیل کروں گا کہ وہ خود اچانک دور دراز کے اداروں پر چھاپے ماریں جہاں پر اکثر ملازمین سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہیں آئے گا۔
اگر وہاں پر بھی اچانک چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو جائے تو یقیناً ملک میں ادارے بہتر ہوں گے اور عوام کو ریلیف ملے گا عظمی بخاری کا ہسپتال چیک کرنے انداز بہت اچھا تھا اس پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ پہلے سے بڑھ کر مختلف اداروں پر چھاپے مار کر ان کی کارکردگی کا جائزہ لیں گی۔