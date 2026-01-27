صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکوئوں کا کلورکوٹ پولیس سے مقابلہ، گاڑی چھوڑ کر فرار

  • سرگودھا
ڈاکوئوں کا کلورکوٹ پولیس سے مقابلہ، گاڑی چھوڑ کر فرار

علی خیل میں ڈکیتی کے بعد مقابلہ ،ناکہ توڑ کر فرار ہونے کی کوشش ناکامپولیس فائرنگ سے گاڑی کے ٹائر برسٹ،تینوں ڈاکو بچ نکلنے میں کامیاب

کلورکوٹ (نمائندہ دنیا) کلورکوٹ کے نواحی علاقہ علی خیل میں اسلحہ کے زور پر ڈکیتی کی واردات کے بعد فرار ہونے والے مسلح ڈاکوؤں کا کلورکوٹ پولیس کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی کے نتیجے میں ڈاکوؤں کی گاڑی کے اگلے دونوں ٹائر فائرنگ سے برسٹ ہو گئے ، جس کے بعد تینوں ڈاکو گاڑی چھوڑ کر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے ۔تفصیلات کے مطابق تین مسلح ڈاکوؤں نے علی خیل کے علاقہ میں گن پوائنٹ پر شہری سے ایک لاکھ روپے کے قریب نقدی چھین لی اور موقع سے فرار ہو گئے ۔

ملزمان کلورکوٹ کی جانب روانہ ہوئے تو واقعہ کی اطلاع ملتے ہی کلورکوٹ پولیس نے فوری ناکہ بندی کر دی۔ تھانہ کے سامنے سڑک کو ٹرالیاں کھڑی کر کے بلاک کر دیا گیا تاکہ ملزمان کو فرار ہونے سے روکا جا سکے ۔ملزمان نے پولیس ناکہ بندی توڑنے کی کوشش کی جس پر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کی فائرنگ سے ملزمان کی گاڑی کے اگلے دونوں ٹائر برسٹ ہو گئے ۔ ملزمان گاڑی وہیں چھوڑ کر قریبی آبادی اور کھیتوں کی طرف فرار ہو گئے ۔ پولیس نے فوری طور پر کلورکوٹ شہر اور گرد و نواح میں سرچ آپریشن کیا تاہم ابتدائی مرحلے میں ملزمان کا سراغ نہ مل سکا۔

 

