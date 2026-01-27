اسسٹنٹ کمشنر کندیاں کا دورہ‘ بند سیوریج لائنوں کا جائزہ
کندیاں (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر پپلاں ظفر اقبال نے کندیاں کا دورہ کیا اور مختلف گلی محلوں میں بند سیوریج لائنوں کی صفائی کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے علاقہ مکینوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے ۔اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی نگرانی میں میونسپل کمیٹی کے عملے سے بذریعہ سکر مشین بند سیوریج لائنوں کی صفائی کروائی۔ انہوں نے شہریوں کو یقین دہانی کرائی کہ سیوریج، صفائی ستھرائی اور دیگر بنیادی سہولیات کے حوالے سے موصول ہونے والی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائیگا۔علاقہ مکینوں نے اسسٹنٹ کمشنر کے دورے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ انتظامیہ کی جانب سے مستقل بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں گے تاکہ سیوریج کے دیرینہ مسائل کا مستقل حل ممکن ہو سکے ۔