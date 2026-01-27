شدید سردی کی لہر‘50سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا‘ بیماریاں پھیلنے لگیں
نظامِ زندگی متاثر ‘شاہراہیں اور گلی محلّے سنسان‘دیہاڑی دار طبقہ پریشانی کا شکار ہو گیارواں ہفتے بھی سردی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے ،محکمہ موسمیات کی پیشگوئی
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا) شدید سردی کی لہر نے گزشتہ پچاس سالہ سردی کے ریکارڈ توڑ دیے ۔ جمعہ کے روز ہونے والی بارش کے بعد یخ بستہ ہوائیں چلنے سے موسم انتہائی سرد ہو گیا جس کے باعث نظامِ زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا۔ سردی کی شدت میں غیر معمولی اضافے سے نمونیا، نزلہ، زکام اور بخار کے مریضوں میں تشویشناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔ذرائع کے مطابق ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ،گزشتہ شب شدید سردی کے باعث مین شاہراہیں اور گلی محلّے سنسان رہے ، شہری غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے گریز کرتے رہے ۔
سخت سرد موسم کے باعث مچھلی اور گوشت کی مانگ میں اضافہ ہوا جس کے نتیجے میں ان اشیاء کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ، جس سے عام شہری مزید مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب شدید سردی نے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے ۔ ٹھنڈی ہواؤں اور ابر آلود موسم کے باعث کھلی فضا میں کام کرنا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہو چکا ہے جس کی وجہ سے دیہاڑی دار طبقہ بے روزگار ہو کر رہ گیا ہے ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے بھی سردی کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے جس کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔