یونیورسٹی آف میانوالی سے متعلق اجلاس ‘اہم فیصلے کئے گئے

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف میانوالی سے متعلق اجلاس ‘اہم فیصلے کئے گئےپپلا ں سب کیمپس کے قیام،نئے شعبہ جات کے آغاز کی منظوری دی گئی

واں بھچراں (نمائندہ دنیا )یونیورسٹی آف میانوالی سے متعلق ایک اہم اجلاس گزشتہ روز منعقد ہوا، جس میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف میانوالی پروفیسر ڈاکٹر ندیم شیخ، معزز رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر نور خان، ایڈیشنل سیکرٹری تعلیم زاہدہ اظہر اور رجسٹرار یونیورسٹی آف میانوالی ڈاکٹر عبدالماجد خان رانا نے شرکت کی، اجلاس کے دوران سیکرٹری کوآرڈی نیشن سید واجد علی شاہ کو یونیورسٹی آف میانوالی کے امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔

بریفنگ کے بعد معزز رکن صوبائی اسمبلی علی حیدر نور خان، جو اس معاملے کی قیادت کر رہے تھے نے وزیراعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی۔وزیراعلیٰ پنجاب سے ملاقات کے بعد علی حیدر نور خان نے یونیورسٹی آف میانوالی کے لیے خوش آئند پیش رفت سے آگاہ کیا۔ اس پیش رفت کے تحت یونیورسٹی کی توسیع اور تعلیمی ترقی سے متعلق اہم فیصلے کیے گئے ، جن میں پپلا ں سب کیمپس کا قیام، نئے کیمپس کے PC-I کی تیاری اور اس کی جلد از جلد منظوری شامل ہے ۔ مزید برآں، یونیورسٹی آف میانوالی میں فوری طور پر نئے شعبہ جات کے آغاز کی منظوری دی گئی۔

 

