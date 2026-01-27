صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جائیداد کیلئے سرکاری ریکارڈ میں ردوبدل پٹواری اور تاجر گرفتار

  • سرگودھا
راؤ محمد سلیم کی درخواست پر اینٹی کرپشن کی انکوائری، ملزموں نے ضمانتیں کروا لیںمحمد امتیاز پٹواری اور رانا قیصر ا کی ضمانتیں خارج ہونے پر دونوں کوحراست میں لیا گیا

واں بھچراں (نمائندہ دنیا ) اینٹی کرپشن میانوالی نے سرکاری ریکارڈ میں ردوبدل کرنے والے واں بھچراں جنوبی موضع کے محکمہ مال کے پٹواری اور تاجر کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے جعل سازی سے سرکاری ریکارڈ تبدیل کر کے مدعی مقدمہ کی جائیداد ہتھیانے کی کوشش کی۔ تفصیلات کے مطابق ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا کو راؤ محمد سلیم سکنہ واں بھچراں نامی شہری نے درخواست گزار کی تھی کہ رانا قیصر اقبال نامی دکاندار نے پٹواری میاں امتیاز احمد وغیرہ کے ساتھ ملی بھگت کرکے سرکاری ریکارڈ میں ردوبدل کر کے سائل کو قیمتی جائیداد سے محروم کر دیا ہے ۔ جس پر ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا نے ایکشن لیتے ہوئے ملزمان پر بعداز انکوائری مقدمہ نمبر تھانہ اینٹی کرپشن میانوالی میں درج کرنے کے احکامات دئیے ،ریکارڈ کی مکمل چھان بین کی گئی۔ جس پر ملزمان میاں محمد امتیاز پٹواری اور رانا قیصر اقبال نے گرفتاری سے بچنے کے لیے قبل از گرفتار ی ضمانت کر وا لی۔جو کہ عدم حاضر ی کی بنا پر خارج کر دی گئی۔ 

 

