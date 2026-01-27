بیٹی سے زیادتی کے مجرم کو سزائے موت‘10لاکھ جرمانہ
خوشاب (نمائندہ دُنیا) سیشن کورٹ جوہرآباد نے محمدی کالونی میں اپنی کمسن بیٹی سے زیادتی کرنے والے غلام مصطفیٰ کو سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ مجر م نے سال 2024 میں اپنی بیٹی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس پر سٹی پولیس جوہرآباد نے بچی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نوید اقبال نے ناقابلِ تردید شواہد کی بنیاد پر مجرم کو سزا سنائی ،ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی، سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں نے فیصلے کوقانون کی بالادستی کی بہترین مثال قرار دیا ہے ۔