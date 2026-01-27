صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹی سے زیادتی کے مجرم کو سزائے موت‘10لاکھ جرمانہ

  • سرگودھا
بیٹی سے زیادتی کے مجرم کو سزائے موت‘10لاکھ جرمانہ

بیٹی سے زیادتی کے مجرم کو سزائے موت‘10لاکھ جرمانہ غلام مصطفی نے 2024میں زیادتی کی ،بچی کی والدہ نے مقدمہ درج کروایا تھا

خوشاب (نمائندہ دُنیا) سیشن کورٹ جوہرآباد نے محمدی کالونی میں اپنی کمسن بیٹی سے زیادتی کرنے والے غلام مصطفیٰ کو سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ مجر م نے سال 2024 میں اپنی بیٹی کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا تھا جس پر سٹی پولیس جوہرآباد نے بچی کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ ایڈیشنل سیشن جج نوید اقبال نے ناقابلِ تردید شواہد کی بنیاد پر مجرم کو سزا سنائی ،ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر عمارہ شیرازی، سیاسی، سماجی اور مذہبی حلقوں نے فیصلے کوقانون کی بالادستی کی بہترین مثال قرار دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

این ایف سی انسٹیٹیوٹ ملازمین کی تنخواہوں ترقی و واجبات کی ادائیگی کیلئے 10 فروری ڈیڈلائن

بندروں کا غیر قانونی تماشا محکمہ وائلڈ لائف خاموش

کمشنر کا اجلاس فیصل آباد ماسٹر پلان کے ڈرافٹ کا جائزہ

جھنگ:ڈپٹی کمشنر کے احکامات، صنعتی یونٹس میں فائر سیفٹی کا جائزہ

جڑانوالہ: اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر کا شہر کا دورہ

ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل کرنے کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس