صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منکیرہ میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق

  • سرگودھا
منکیرہ میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق

منکیرہ میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق چپ بورڈ فیکٹری کے سامنے حادثہ،گاڑی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا

منکیرہ (نمائندہ دنیا) منکیرہ شہر کے قریب کے چپ بورڈ فیکٹری کے سامنے ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں محمد رمضان نامی راہگیر جاں بحق ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق نامعلوم تیز رفتار گاڑی نے محمد رمضان کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔حادثے کے بعد نامعلوم گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس انتظامیہ منکیرہ موقع پر پہنچ گئی اور ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو ورثا کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم گاڑی کی تلاش جاری ہے اور جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کی زیر صدارت اجلاس ،سکیورٹی ،امن وامان پر تبادلہ خیال

ڈویژنل انوائرمنٹ اپروول کمیٹی کا اجلاس ،18کیسز کی منظوری

آئی جی اسلام آباد کی کھلی کچہری ،درخواستوں پر کارروائی کا حکم

شہریوں کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف عمل ہیں ،ڈی جی سیف سٹی

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے ،احکامات جاری

راولپنڈی ،اولڈ گرانٹ جائیدادوں کو ریگولر لیزکرنے کیلئے نو ٹس جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس