منکیرہ میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق
منکیرہ میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق چپ بورڈ فیکٹری کے سامنے حادثہ،گاڑی ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا
منکیرہ (نمائندہ دنیا) منکیرہ شہر کے قریب کے چپ بورڈ فیکٹری کے سامنے ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں محمد رمضان نامی راہگیر جاں بحق ہو گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق نامعلوم تیز رفتار گاڑی نے محمد رمضان کو ٹکر ماری جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔حادثے کے بعد نامعلوم گاڑی کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس انتظامیہ منکیرہ موقع پر پہنچ گئی اور ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو ورثا کے حوالے کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم گاڑی کی تلاش جاری ہے اور جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔