گیس دھماکہ‘مکان منہدم‘ خاتون جھلس کر زخمی ،خوف وہراس
گیس دھماکہ‘مکان منہدم‘ خاتون جھلس کر زخمی ،خوف وہراس دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی ،پورے گھر میں دراڑیں،زخمی ہسپتال منتقل
کندیاں (نمائندہ دنیا) کندیاں کے علاقہ محمدیہ کالونی، محلہ نئی آبادی سیلواں میں گھر کے اندر گیس لیکیج کے باعث زور دار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں مکان کی دیواریں منہدم ہو گئیں جبکہ پورے گھر میں گہری دراڑیں پڑ گئیں۔ دھماکے کے باعث گھر میں موجود ایک خاتون جھلس کر شدید زخمی ہو گئیں جنہیں فوری طور پر طبی امداد کیلئے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور اہلِ محلہ بڑی تعداد میں موقع پر جمع ہو گئے ۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی جس سے شہری گھروں سے باہر نکل آئے ۔ متاثرہ مکان کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ کسی بڑے جانی نقصان سے بچ جانا علاقہ مکینوں نے خوش قسمتی قرار دیا۔