آئندہ 3سال میں پی پی 80کی تما م سڑکیں پختہ:عاصم میکن
آئندہ 3سال میں پی پی 80کی تما م سڑکیں پختہ:عاصم میکن8سڑکوں کی تعمیر کیلئے ٹینڈرز جاری‘مزید سڑکوں کی فہرست تیار کر رہے
شاہ پور صدر (نامہ نگار)حلقہ پی پی 80 میں 8سڑکوں کی تعمیر کے ٹینڈرز جاری کر دیے گئے ہیں، جن کی تعمیر جلد شروع کر دی جائے گی، یہ سڑکیں کافی عرصہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں، جن کی مرمت و تعمیر سے عوام کو آمدورفت میں خاطر خواہ آسانی حاصل ہو گی۔یہ بات پارلیمانی سیکرٹری لائیو اسٹاک سردار عاصم شیر میکن نے قریبی قصبہ حکم پور میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ حلقہ میں مزید سڑکوں کی تعمیر کے لیے فہرست تیار کر رہے ہیں، جن کی تعمیر اگلے فیز میں شروع کی جائے گی۔ عوام کے مطالبہ پر انہوں نے حکم پور/ہری پور سے سرگودہا روڈ تک سڑک کی جلد تعمیر کا بھی اعلان کیا۔سردار عاصم شیرمیکننے کہا کہ اگلے تین سال میں حلقہ کی کوئی سڑک کچی یا خراب حالت میں نہیں رہنے دیں گے ۔
سڑکیں تعمیر و ترقی کی علامت ہیں اور عوام کے لیے خوشحالی لاتی ہیں۔ کسان کو اپنی فصلیں کھیت سے منڈی تک لانے میں سہولت ملتی ہے اور دیہات سے شہروں کی طرف ہجرت کا رجحان بھی کم ہوتا ہے ۔جلسے میں سابق چیئرمین جہان آباد مہر عبدالخالق، معروف سیاسی و سماجی رہنما رانا کریم داد جھمٹ، صفدر حسین کھوکھر، اعجاز اعوان، وسیم حدیث، یاسین گجر، محمد شاہد، فاروق کشمیری، ابوبکر کھوکھر سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات موجود تھیں۔ حکم پور کی گجر برادری نے آئندہ انتخابات کے لیے سردار عاصم شیر مکیں کے گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا۔سابق چیئرمین مہر عبدالخالق نے کہا کہ حکم پور و ہری پور دونوں دیہات کو یونین کونسل جہان آباد میں شامل کیا جائے گا، جس سے دیہات کی عوام کو اپنے مسائل کے حل میں سہولت ملے گی۔