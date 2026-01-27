قتل کیس ‘مجرم کو سزائے موت‘ساتھی کو 28سال قید‘1بری
قتل کیس ‘مجرم کو سزائے موت‘ساتھی کو 28سال قید‘1بری شہباز ،افتخار جھمٹ 13سالہ حسن علی کے قتل کے مجرم قرار،رمضان بری
شاہ پور صدر (نامہ نگار)ایڈیشنل سیشن جج شاہ پور میاں شاہد جاوید نے تھانہ شاہ پور شہر میں درج قتل کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے جرم ثابت ہونے پر مجرم شہباز جھمٹ کوسزائے موت جبکہ افتخار جھمٹ کو 28سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے رمضان جھمٹ کو بری کر دیا۔مقدمے میں الزام تھا کہ تین سال قبل زمین کے تنازعہ پر مجرموں نے اپنے پٹہ دار اور اس کے بیٹے پر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں تیرہ سالہ حسن علی موقع پر جاں بحق ہو گیا اور اس کے والد مختار احمد شدید زخمی ہو گئے ۔ مقتول کے والد مختار احمد کی مدعیت میں یہ مقدمہ پولیس تھانہ شاہ پور میں درج ہوا تھا۔عدالت نے اپنے فیصلے میں شواہد اور گواہوں کے بیانات کو معتبر قرار دیتے ہوئے کہا کہ مجرموں نے بلا اشتعال فائرنگ کی اور نوجوان حسن علی کی جان لی ۔