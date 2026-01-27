صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل کوٹ مومن میں مسلم لیگ (ن )کے ورکرز کا اجلاس

  • سرگودھا
تحصیل کوٹ مومن میں مسلم لیگ (ن )کے ورکرز کا اجلاس

تحصیل کوٹ مومن میں مسلم لیگ (ن )کے ورکرز کا اجلاس نواز شریف اور مریم کا شان شایان استقبال کرنیکی تیاریوں کا جائزہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مسلم لیگ ن علماء و مشائخ ونگ کے جنرل سیکرٹری حافظ محمد امجد کی ہدایت پر ڈویژنل صدر پیر سید عرفان رسول اور جنرل سیکرٹری مولانا ملک ضیاء الحق نے تحصیل کوٹ مومن میں مسلم لیگ کے ورکرز کے اجلاس کی صدارت کی جس میں ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر نے بتایا کہ پارٹی کے قائد سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف 4 فروری کو سرگودھا میں گورنمنٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح کر کے عوام کو امراض قلب کی بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کریں گی جو ڈویژن بھر کی عوام کے لئے ایک انمول اور میگا پراجیکٹ ہے جبکہ سرگودھا میں نواز شریف فلائی اوور اور گرین الیکٹرو بس سروس کا اجراء مریم نواز شریف کی اہالیان سرگودھا سے والہانہ محبت کا ثمر ہیں اس لئے پارٹی قائدین میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کی آمد پر ان کا شایان شان استقبال کیا جائے گا ۔جس کے لئے ضلع بھر میں تیاریاں کرتے ہوئے علماء و مشائخ سمیت تمام ورکرز کو متحرک کر دیا گیا ہے ۔اجلاس میں علماء و مشائخ ونگ کو فعال بنانے اور رمضان المبارک کے دوران مساجد میں درس قرآن اور تبلیغ دین کے پروگرام کے ساتھ امن وامان کے قیام اور مکمل ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لئے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

این ایف سی انسٹیٹیوٹ ملازمین کی تنخواہوں ترقی و واجبات کی ادائیگی کیلئے 10 فروری ڈیڈلائن

بندروں کا غیر قانونی تماشا محکمہ وائلڈ لائف خاموش

کمشنر کا اجلاس فیصل آباد ماسٹر پلان کے ڈرافٹ کا جائزہ

جھنگ:ڈپٹی کمشنر کے احکامات، صنعتی یونٹس میں فائر سیفٹی کا جائزہ

جڑانوالہ: اسسٹنٹ کمشنر اور چیف آفیسر کا شہر کا دورہ

ڈی پی او کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل حل کرنے کاحکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس