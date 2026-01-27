تحصیل کوٹ مومن میں مسلم لیگ (ن )کے ورکرز کا اجلاس
تحصیل کوٹ مومن میں مسلم لیگ (ن )کے ورکرز کا اجلاس نواز شریف اور مریم کا شان شایان استقبال کرنیکی تیاریوں کا جائزہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مسلم لیگ ن علماء و مشائخ ونگ کے جنرل سیکرٹری حافظ محمد امجد کی ہدایت پر ڈویژنل صدر پیر سید عرفان رسول اور جنرل سیکرٹری مولانا ملک ضیاء الحق نے تحصیل کوٹ مومن میں مسلم لیگ کے ورکرز کے اجلاس کی صدارت کی جس میں ڈویژنل سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر نے بتایا کہ پارٹی کے قائد سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اور وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف 4 فروری کو سرگودھا میں گورنمنٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا افتتاح کر کے عوام کو امراض قلب کی بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کا آغاز کریں گی جو ڈویژن بھر کی عوام کے لئے ایک انمول اور میگا پراجیکٹ ہے جبکہ سرگودھا میں نواز شریف فلائی اوور اور گرین الیکٹرو بس سروس کا اجراء مریم نواز شریف کی اہالیان سرگودھا سے والہانہ محبت کا ثمر ہیں اس لئے پارٹی قائدین میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کی آمد پر ان کا شایان شان استقبال کیا جائے گا ۔جس کے لئے ضلع بھر میں تیاریاں کرتے ہوئے علماء و مشائخ سمیت تمام ورکرز کو متحرک کر دیا گیا ہے ۔اجلاس میں علماء و مشائخ ونگ کو فعال بنانے اور رمضان المبارک کے دوران مساجد میں درس قرآن اور تبلیغ دین کے پروگرام کے ساتھ امن وامان کے قیام اور مکمل ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے لئے کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔