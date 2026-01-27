4نوسرباز شہری سے 64ہزار روپے ہتھیا کر رفو چکر
وسیم کو4کارسواروں نے روکا،وردی والے نے تلاشی لی ،رقم نکال لی دھمکیاں دیتے ہوئے کار میں بیٹھ کرفرار ہو گئے ، مقدمہ درج کر لیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چار نامعلوم افراد نے نوسربازی کے ذریعے شہری کو بھاری رقم سے محرو م کر دیا اوررفوچکر ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ ڈیرہ جاڑا کا رہائشی محمد وسیم شہر سے گھر واپس جا رہا تھا کہ 85جھال کے قریب اسے چار نامعلوم کار سوار افراد نے روک لیا جن میں سے ایک پولیس وردی میں ملبوس تھا ، ملزمان نے کہا کہ تمہارا موٹرسائیکل چوری کا ہے اور زبردستی تلاشی لینے لگے اس دوران ملزمان نے اس کی جیب سے 64ہزار روپے نکال لئے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے کار میں بیٹھ کر رفوچکر ہو گئے اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔