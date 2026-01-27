صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوگر ملز مالکان کا مڈل مین کے ذریعہ کاشتکاروں کا استحصال

  • سرگودھا
شوگر ملز مالکان کا مڈل مین کے ذریعہ کاشتکاروں کا استحصال

شوگر ملز مالکان کا مڈل مین کے ذریعہ کاشتکاروں کا استحصال354کنڈا جات کی چیکنگ کی گئی ،136کین کمشنر سے منظور شدہ نکلے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی حکومتیں امسال بھی کاشتکاروں کو ریلیف نہ دے سکیں ، شوگر ملوں کی طرف سے مڈل مین کے ذریعے سستے داموں گنا خرید کر کاشتکاروں کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے اور انکے استحصال کا سلسلہ بدستور جاری ہے ،کریشنگ سیزن 2025-26کی حالیہ مانیٹرنگ کے مطابق سرگودھا سمیت صوبہ کے 21اضلاع میں کریشنگ سیزن کے تحت شوگر ملوں کی جانب سے قائم کردہ ابتدائی طور پر 354کنڈا جات کو چیک کرنے پر اس امر کی تصدیق ہوئی کہ صرف 138کنڈا جات کین کمشنر پنجاب سے منظور شدہ ہیں جبکہ باقی غیر قانونی کنڈا جات متعلقہ شعبوں کی مبینہ ملی بھگت سے چلائے جا رہے ہیں،اوراس مد میں مارکیٹ کمیٹی کی کروڑوں روپے کی سرکاری فیسیں بچائی گئیں،اگرچہ بیشتر ملوں کی طرف سے سی پی آر مقررہ قیمت کی جاری کی جا رہی ہیں مگر 354میں سے 229کنڈا جات پر مڈل مین کے ذریعے کاشتکاروں سے سستے داموں گنا خرید کر ملوں کو دیا جا رہا ہے ، اور سی پی آر ے مطابق ادائیگیاں نہیں ہو رہیں ،بعض ملوں کی جانب سے غیر قانونی اضافی کٹوتی کی نشاندہی کرتے ہوئے مجموعی صورتحال عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا جس پر کین کمشنر پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کین کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز سے وجوہات طلب کرنے کے ساتھ ساتھ کریشنگ سیزن کے ایس او پیز پر سو فیصد عملدرآمد اور غیر قانونی کنڈا جات و مڈل مین کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پابندی کے باوجود پکی قبریں، بعض کیساتھ احاطے اور کمرے تیار، تدفین مشکل

قلعہ سیالکوٹ کو واگزار کرانے کیلئے گرینڈ آپریشن

پلازوں میں کام کرنے کیلئے فائر سیفٹی مئیرز لازم قرار

ریلوے لائن کے اطراف ناقص صفائی پر ڈپٹی کمشنر کا اظہار برہمی

حافظ آباد : ڈپٹی کمشنر کا ٹراما سنٹر، مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ

ندیم اخترملہی کی صاحبزادی کی رخصتی نواز شریف سمیت اہم شخصیات شریک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس