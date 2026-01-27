شوگر ملز مالکان کا مڈل مین کے ذریعہ کاشتکاروں کا استحصال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی حکومتیں امسال بھی کاشتکاروں کو ریلیف نہ دے سکیں ، شوگر ملوں کی طرف سے مڈل مین کے ذریعے سستے داموں گنا خرید کر کاشتکاروں کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے اور انکے استحصال کا سلسلہ بدستور جاری ہے ،کریشنگ سیزن 2025-26کی حالیہ مانیٹرنگ کے مطابق سرگودھا سمیت صوبہ کے 21اضلاع میں کریشنگ سیزن کے تحت شوگر ملوں کی جانب سے قائم کردہ ابتدائی طور پر 354کنڈا جات کو چیک کرنے پر اس امر کی تصدیق ہوئی کہ صرف 138کنڈا جات کین کمشنر پنجاب سے منظور شدہ ہیں جبکہ باقی غیر قانونی کنڈا جات متعلقہ شعبوں کی مبینہ ملی بھگت سے چلائے جا رہے ہیں،اوراس مد میں مارکیٹ کمیٹی کی کروڑوں روپے کی سرکاری فیسیں بچائی گئیں،اگرچہ بیشتر ملوں کی طرف سے سی پی آر مقررہ قیمت کی جاری کی جا رہی ہیں مگر 354میں سے 229کنڈا جات پر مڈل مین کے ذریعے کاشتکاروں سے سستے داموں گنا خرید کر ملوں کو دیا جا رہا ہے ، اور سی پی آر ے مطابق ادائیگیاں نہیں ہو رہیں ،بعض ملوں کی جانب سے غیر قانونی اضافی کٹوتی کی نشاندہی کرتے ہوئے مجموعی صورتحال عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا جس پر کین کمشنر پنجاب کی جانب سے ڈپٹی کین کمشنرز کو ہدایت کی ہے کہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنرز سے وجوہات طلب کرنے کے ساتھ ساتھ کریشنگ سیزن کے ایس او پیز پر سو فیصد عملدرآمد اور غیر قانونی کنڈا جات و مڈل مین کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے ۔