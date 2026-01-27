داماد سسر اور ماں بیٹی پر تشدد کے واقعات،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران 95شمالی میں بچوں کی لڑائی کے تنازع پر عامر وغیرہ نے ڈنڈوں سوٹو ں کے وار کر کے صابر حسین اور اسکے سسر تصور عباس کو شدید زخمی کر دیا، صابر کی حالت تشویشناک بتائی جات ہے ،جبکہ سکول آتے جاتے چھیڑ خانی سے منع کرنے پر نویں جماعت کی طالبہ مریم اور اسکی ماں رخسانہ کو گھر میں داخل ہو کرمبینہ طور پر زدوکو ب کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔