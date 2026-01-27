صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

داماد سسر اور ماں بیٹی پر تشدد کے واقعات،مقدمات درج

  • سرگودھا
داماد سسر اور ماں بیٹی پر تشدد کے واقعات،مقدمات درج بچوں کی لڑائی کے تنازع عامر وغیرہ کا صابر اور تصور پر ڈنڈوں سے تشدد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران 95شمالی میں بچوں کی لڑائی کے تنازع پر عامر وغیرہ نے ڈنڈوں سوٹو ں کے وار کر کے صابر حسین اور اسکے سسر تصور عباس کو شدید زخمی کر دیا، صابر کی حالت تشویشناک بتائی جات ہے ،جبکہ سکول آتے جاتے چھیڑ خانی سے منع کرنے پر نویں جماعت کی طالبہ مریم اور اسکی ماں رخسانہ کو گھر میں داخل ہو کرمبینہ طور پر زدوکو ب کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔

 

