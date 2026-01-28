صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا روڈ خونی جھیل کے قریب حادثہ‘ رکشہ ڈرائیور جاں بحق

  • سرگودھا
سرگودھا روڈ خونی جھیل کے قریب حادثہ‘ رکشہ ڈرائیور جاں بحق

محمد صفدر بورے لوڈ کر کے جارہا تھا،رکشہ الٹ گیا،ٹرالی اس کے اوپر سے گزر گئی

خوشاب (نمائندہ دنیا)سرگودھا روڈ خونی جھیل کے قریب پیش آنے والے المناک ٹریفک حادثے میں سرگودھا کا رہائشی رکشہ ڈرائیور محمد صفدر جاں بحق ہو گیا۔ نور کالونی سرگودھا کا رہائشی محمد صفدر لوڈر رکشہ پر وزنی بورے لاد کر خوشاب آ رہا تھا کہ اوورٹیکنگ کے دوران ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر الٹ گیا۔حادثے کے دوران وزنی ٹریکٹر ٹرالی اسے روندتے ہوئے گزر گئی جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچی اور لاش کو ہسپتال منتقل کر کے ضروری کارروائی کے بعد سرگودھا روانہ کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر