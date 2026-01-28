سرگودھا روڈ خونی جھیل کے قریب حادثہ‘ رکشہ ڈرائیور جاں بحق
محمد صفدر بورے لوڈ کر کے جارہا تھا،رکشہ الٹ گیا،ٹرالی اس کے اوپر سے گزر گئی
خوشاب (نمائندہ دنیا)سرگودھا روڈ خونی جھیل کے قریب پیش آنے والے المناک ٹریفک حادثے میں سرگودھا کا رہائشی رکشہ ڈرائیور محمد صفدر جاں بحق ہو گیا۔ نور کالونی سرگودھا کا رہائشی محمد صفدر لوڈر رکشہ پر وزنی بورے لاد کر خوشاب آ رہا تھا کہ اوورٹیکنگ کے دوران ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر الٹ گیا۔حادثے کے دوران وزنی ٹریکٹر ٹرالی اسے روندتے ہوئے گزر گئی جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچی اور لاش کو ہسپتال منتقل کر کے ضروری کارروائی کے بعد سرگودھا روانہ کر دیا۔