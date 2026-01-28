اجتماعی زیادتی کا مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا گیا
شاہ زیب 2025میں روپوش ہواتھا،کسی سے رعایت نہیں ہوگی ،ڈی پی او
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)گینگ ریپ کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم شاہ زیب کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار مجرم تھانہ کڑانہ پولیس کو سال 2025ء سے مطلوب تھا جو گرفتاری سے بچنے کیلئے روپوش ہو گیا تھا۔پولیس ذرائع کے مطابق سپیشل ٹیموں نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری مجرم کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم کے خلاف ضابطے کے مطابق قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔
ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف نے کہا ہے کہ اشتہاری مجرمان کیخلاف مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور ایسے عناصر کیلئے سرگودھا کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کیساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی ۔