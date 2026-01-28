صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اجتماعی زیادتی کا مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا گیا

  • سرگودھا
اجتماعی زیادتی کا مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا گیا

شاہ زیب 2025میں روپوش ہواتھا،کسی سے رعایت نہیں ہوگی ،ڈی پی او

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)گینگ ریپ کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم شاہ زیب کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار مجرم تھانہ کڑانہ پولیس کو سال 2025ء سے مطلوب تھا جو گرفتاری سے بچنے کیلئے روپوش ہو گیا تھا۔پولیس ذرائع کے مطابق سپیشل ٹیموں نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کامیاب کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری مجرم کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم کے خلاف ضابطے کے مطابق قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اور اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔

ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف نے کہا ہے کہ اشتہاری مجرمان کیخلاف مزید گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور ایسے عناصر کیلئے سرگودھا کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کیساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر