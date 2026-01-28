ن لیگ کے مقامی رہنما کا بیٹا ٹریفک حادثے میں جاں بحق
فاروقہ/سرگودھا (نمائندہ دنیا)مسلم لیگ ن کے مقامی جنرل سیکرٹری ملک سجاد پاشا کا جواں سال بیٹا ریحان پاشا ایک المناک ٹریفک حادثے میں جان بحق ہو گیا، جبکہ اس کا ساتھی شدید زخمی ہو گیا۔
ریحان پاشا اپنے دوست مہر طیب کے ہمراہ موٹر سائیکل پر گزشتہ شب سرگودھا سے گھر واپس آ رہا تھا کہ 16 جھال کے قریب اپنے آگے جانیوالے ہنڈائی ڈالے سے ٹکرا گیا۔ دونوں نوجوان شدید زخمی ہو گئے ۔ انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تاہم ریحان پاشا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے مہر طیب کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں جو اس وقت سیلانوالی ہسپتال میں زیر علاج ہے ۔دوسری جانب فاروقہ سے فیصل آباد جانیوالی ایک بس تیز رفتاری کے باعث جہانے والا کے قریب الٹ گئی۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم مسافروں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہریوں نے ٹریفک قوانین پر سختی سے عملدرآمد کا مطالبہ کیا ہے ۔