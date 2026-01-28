صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بدفعلی کی کوشش، 12سالہ بچے کے دادا نے ملزم کو قابو کر لیا

  • سرگودھا
شاہ پور (نمائندہ دنیا)تھانہ جھاوریاں کے قصبہ کالرہ میں ایک اوباش نوجوان نے 12 سالہ بچے کو ورغلا کر بدفعلی کرنے کی کوشش کی، جسے بچے کے دادا نے موقع پر پکڑ لیا۔

واقعہ میں ملزم محمد اویس نے بچے کو اپنے ڈیرے پر بلا کر چومنے اور کپڑے اتارنے کی کوشش کی، جبکہ بچے نے شور مچایا تو اس کے دادا محمد اقبال موقع پر پہنچ گئے اور ملزم کو قابو کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔مقدمہ درج کرلیا گیا۔پولیس نے بچے کے دادا کی رپورٹ پر ملزم کے خلاف متعدد دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

