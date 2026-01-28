صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور میں ناجائز اسلحہ اور منشیات فروشی پر4 افراد کیخلاف مقدمات درج

  • سرگودھا
شاہ پور میں ناجائز اسلحہ اور منشیات فروشی پر4 افراد کیخلاف مقدمات درج

شاہ پور (نمائندہ دنیا)شاہ پور پولیس نے ناجائز اسلحہ اور منشیات فروشی کے الزام میں چار افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔

 پولیس نے کارروائی کے دوران ملزم محمد خاور سے 20 لیٹر منشیات، جبکہ ملزم محمد امجد اجمل، نصر حیات اور تنویر صدیق سے 30 بور پسٹل برآمد کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔پولیس نے بتایا کہ ملزمان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈی پی او اور دیگر پولیس افسران نے اس قسم کے جرائم کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے اور کہا ہے کہ ناجائز اسلحہ اور منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔

 

