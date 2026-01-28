پیپلز پارٹی ایک نظریاتی اور عوامی جماعت ہے ، ملک محمد علی ساول
خوشاب (نمائندہ دنیا)پاکستان پیپلز پارٹی ضلع خوشاب کے صدر ملک محمد علی ساول نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے جو جمہوریت کی بقا کیلئے ہر قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ آنے والا وقت ثابت کریگا کہ شہید جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو کے افکار و نظریات کی امین یہ ملک گیر جماعت عوام کے دلوں میں گہری جڑیں رکھتی ہے ۔میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے ملک محمد علی ساول نے کہا کہ ضلع خوشاب میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک مضبوط اور مؤثر سیاسی قوت بن چکی ہے اور آئندہ عام انتخابات میں اپنی برتری ثابت کرے گی۔