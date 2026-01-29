صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات میں تاخیر ناقابلِ فہم، حکومت وجوہات واضح کرے :رضوان مختار رندھاوا

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا)سابق مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب رضوان مختار رندھاوا نے کہا ہے کہ نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت بلدیاتی انتخابات میں تاخیر ناقابلِ فہم ہے اور صوبائی حکومت واضح کرے کہ آخر کون سی رکاوٹ حائل ہے ۔

اپنی رہائش گاہ چک 47 ایم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی ادارے جمہوریت کی نرسریاں ہیں جو گلی محلہ سطح پر ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ حکومتی پالیسیوں کے ثمرات عوام تک پہنچانے کی ضمانت ہوتے ہیں۔ 

 

