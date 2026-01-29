صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

استحکامِ پاکستان پارٹی علما و مشائخ ونگ خوشاب کی تنظیم مکمل، پیر بادشاہ ضلعی صدر مقرر

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا)ضلع خوشاب میں استحکامِ پاکستان پارٹی علما و مشائخ ونگ کی تنظیم سازی کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ معروف مذہبی شخصیت سید ساجد حسین شاہ المعروف پیر بادشاہ کو علما و مشائخ ونگ ضلع خوشاب کا صدر مقرر کر دیا گیا۔

یہ نوٹیفکیشن پارٹی کے شمالی پنجاب کے صدر و وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مواصلات انجینئر گل اصغر خان بگھور نے دیا۔ اس موقع پر ملک حمزہ شہزاد اعوان اور ملک سمیع الحق اعوان بھی موجود تھے ۔مزید برآں ممتاز خان بلوچ کو سینئر نائب صدر یوتھ ونگ ضلع خوشاب نامزد کیا گیا۔

 

