حلقہ پی پی 83 میں چار سڑکوں کی تعمیر کیلئے 2 کروڑ 11 لاکھ سے زائد فنڈز جاری
خوشاب (نمائندہ دنیا)پنجاب اسمبلی کے رکن سردار علی حسین بلوچ کی تجویز پر حلقہ پی پی 83 کی چار اہم سڑکوں کی تعمیر و توسیع کے لیے ابتدائی طور پر 2 کروڑ 11 لاکھ 15 ہزار روپے کے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق نورپور تا کلول براستہ شاہوالا سڑک، جھرکل جاڑہ روڈ، بمبول تا بوڑانانوالا روڈ اور خوشاب مظفرگڑھ روڈ تا سیم پل ڈھیڈیاں والا شامل ہیں۔ تمام منصوبے رواں سال مکمل کیے جائیں گے جس سے عوام کو سفری سہولیات میں نمایاں بہتری ملے گی۔