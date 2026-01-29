صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شبِ برات سے قبل سلانوالی میں پٹاخوں کا بے دریغ استعمال، شہریوں کا سکون غارت

  • سرگودھا
شبِ برات سے قبل سلانوالی میں پٹاخوں کا بے دریغ استعمال، شہریوں کا سکون غارت

سلانوالی (نمائندہ دنیا)شبِ برات کی آمد کے ساتھ ہی سلانوالی شہر میں پٹاخوں کے بے دریغ استعمال نے شہریوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔

شام ہوتے ہی گلی محلوں، بازاروں اور شاہراہوں پر پٹاخوں کی ٹھاہ ٹھاہ اور گھن گرج سنائی دینے لگتی ہے ، جہاں بچے اور نوجوان کھلے عام پٹاخے چلاتے دکھائی دیتے ہیں،شہر بھر میں پٹاخوں کی کھلے عام خرید و فروخت جاری ہے ، منچلوں نے کسی خوف کے بغیر آتش بازی شروع کر رکھی ہے ۔ جس کے باعث بزرگوں، مریضوں اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چالان نہ کرنے پر بڑی گاڑیاں قوانین کی دھجیاں اڑانے لگیں

جی سی یونیورسٹی اور ری نیوبل انرجی ایکسپرٹس میں ایم او یو

ڈپٹی کمشنر نے واسا کے سیوریج منصوبوں کا جائزہ لیا

واسا کے ایم ڈی نے آپریشنز سٹاف کو آخری وارننگ جاری کر دی

فیصل آباد میں واٹر کوالٹی لیبارٹری کا فری ٹیسٹنگ کیمپ

ڈویژن میں آٹا سپلائی میں تعطل، فلور ملز کو شوکاز اور جرمانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن