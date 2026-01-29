شبِ برات سے قبل سلانوالی میں پٹاخوں کا بے دریغ استعمال، شہریوں کا سکون غارت
سلانوالی (نمائندہ دنیا)شبِ برات کی آمد کے ساتھ ہی سلانوالی شہر میں پٹاخوں کے بے دریغ استعمال نے شہریوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔
شام ہوتے ہی گلی محلوں، بازاروں اور شاہراہوں پر پٹاخوں کی ٹھاہ ٹھاہ اور گھن گرج سنائی دینے لگتی ہے ، جہاں بچے اور نوجوان کھلے عام پٹاخے چلاتے دکھائی دیتے ہیں،شہر بھر میں پٹاخوں کی کھلے عام خرید و فروخت جاری ہے ، منچلوں نے کسی خوف کے بغیر آتش بازی شروع کر رکھی ہے ۔ جس کے باعث بزرگوں، مریضوں اور بچوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔