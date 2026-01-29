صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی انتخابات سے فرار مسائل میں اضافے کا سبب بن رہا ہے :زاہد اقبال

  • سرگودھا
بلدیاتی انتخابات سے فرار مسائل میں اضافے کا سبب بن رہا ہے :زاہد اقبال

بھلوال (نمائندہ دنیا)سابق امیدوار صوبائی اسمبلی اور معروف سیاسی و سماجی شخصیت ڈاکٹر زاہد اقبال غوری نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی انتخابات سے نہیں بھاگی بلکہ ہمیشہ انتخابی عمل کے لیے تیار رہی ہے ، تاہم بدقسمتی سے پنجاب میں گزشتہ دس برسوں سے بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے گئے ۔

 جس کے باعث عوامی مسائل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اگر بروقت بلدیاتی انتخابات کروا دیے جاتے تو گلی محلوں کی سطح پر جنم لینے والے بے شمار مسائل خود بخود حل ہو سکتے تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

مالی بحران کا شکار زکریا یونیورسٹی کیلئے مہنگی گاڑیاں خریدنے کا منصوبہ

پولیس ملازمین کی صحت وفلاح کیلئے میڈیکل کمپلیکس کیساتھ ایم او یو سائن

نشتر ہسپتال سکیورٹی کیمرے سیف سٹی سے منسلک

ضلع وہاڑی میں اشیائے خورونوش کی نئی قیمتیں مقرر

پراپرٹی ڈیلرز کی تحصیلدارسے ملاقات،مسائل سے آگاہ کیا

ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کیلئے پیشگی انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن