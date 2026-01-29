بلدیاتی انتخابات سے فرار مسائل میں اضافے کا سبب بن رہا ہے :زاہد اقبال
بھلوال (نمائندہ دنیا)سابق امیدوار صوبائی اسمبلی اور معروف سیاسی و سماجی شخصیت ڈاکٹر زاہد اقبال غوری نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی انتخابات سے نہیں بھاگی بلکہ ہمیشہ انتخابی عمل کے لیے تیار رہی ہے ، تاہم بدقسمتی سے پنجاب میں گزشتہ دس برسوں سے بلدیاتی انتخابات نہیں کروائے گئے ۔
جس کے باعث عوامی مسائل میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اگر بروقت بلدیاتی انتخابات کروا دیے جاتے تو گلی محلوں کی سطح پر جنم لینے والے بے شمار مسائل خود بخود حل ہو سکتے تھے ۔