پرائیویٹ مسافر ٹرینوں میں صحافیوں کے لیے رعایتی سفری سہولت بحال

  • سرگودھا
بھلوال (نمائندہ دنیا)محکمہ ریلوے کی جانب سے تمام پرائیویٹ کی جانے والی مسافر ٹرینوں میں صحافیوں کے لیے رعایتی سفری سہولت بحال کر دی گئی ہے ، جس پر صحافتی حلقوں نے اطمینان اور خوشی کا اظہار کیا ہے ۔

اس حوالے سے گزشتہ روز صحافیوں کے ایک وفد نے کمرشل چیف پاکستان ریلوے سے ملاقات کی اور انہیں آگاہ کیا کہ پرائیویٹ ٹرینوں میں صحافیوں کو رعایتی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی، چیف کمرشل آفیسر پاکستان ریلوے نے فوری نوٹس لیتے ہوئے ہدایات جاری کر دیں کہ صحافیوں کو تمام مسافر ٹرینوں میں رعایتی سہولت فراہم کی جائے ۔

 

