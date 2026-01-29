23 موڑ بھاگٹانوالہ تا 29 جھال سڑک کا افتتاح، یہ علاقائی ترقی کی جانب اہم قدم:شہری
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)حلقہ پی پی 74 کے رکنِ صوبائی اسمبلی حاجی میاں اکرام الحق کی انتھک محنت کے نتیجے میں 23 موڑ بھاگٹانوالہ سے 29 جھال تک تعمیر کی جانے والی سڑک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔
اس ترقیاتی منصوبے کو علاقہ مکینوں نے سہولیات میں بہتری اور مجموعی ترقی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا ہے ۔افتتاحی تقریب میں مقامی شہریوں، حکومتی افسران اور معزز شخصیات نے شرکت کی۔
اس موقع پر سابق رکن قومی اسمبلی و وفاقی وزیر محسن شا ہ نواز رانجھا بھی موجود تھے ۔