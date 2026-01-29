صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلانوالی : ڈکیتی و چوری کی تین وارداتیں، 4لاکھ 93 ہزار روپے لوٹ لئے

  • سرگودھا
سلانوالی (نمائندہ دنیا)ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں نامعلوم ڈاکو اور چور 4 لاکھ 93 ہزار روپے مالیت کا مال و زر لوٹ کر فرار ہو گئے ۔

چک نمبر 137 جنوبی کے قریب چک نمبر 136 جنوبی کے رہائشی سبزی فروش شاہ محمود سے دو ڈاکوؤں نے 85 ہزار روپے چھین لئے ، چک نمبر 115 الف جنوبی رسالہ کے قریب دو موٹر سائیکل سواروں محمد احسان اور محمد ارسلان سے تقریباً 28 ہزار روپے اور 25 ہزار کا موبائل فون لوٹ لیا گیا، چک نمبر 134 جنوبی میں زمیندار فلک شیر کے ڈیرے سے 3 لاکھ 50 ہزار روپے مالیت کی بھینس چوری کر کے لے گئے ۔ تھانہ سلانوالی پولیس نے مقدمات درج کر لئے ہیں۔

 

