ساوا رجسٹرڈ میانوالی کے زیر اہتمام تعزیتی ادبی تقریب
میانوالی (نامہ نگار)ثقافتی، سماجی و ادبی تنظیم ساوا رجسٹرڈ میانوالی کے زیر اہتمام ایک تعزیتی ادبی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شعراء، ادباء اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر ضیاء الدین خان جبکہ مہمانانِ خاص میں موسیقار طاہر ساقی، شاعر مظہر نیازی اور صدر میانوالی پریس کلب عبدالحمید خان لاشاری شامل تھے ۔ مقررین نے مرحوم شعراء اور صحافیوں کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ضلع میانوالی کا قیمتی ادبی سرمایہ تھے ۔