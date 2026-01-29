صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میانوالی میں کتے کاٹنے کی ویکسین نایاب

  • سرگودھا
ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میانوالی میں کتے کاٹنے کی ویکسین نایاب

موچھ (نمائندہ دنیا)ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میانوالی میں کتے کاٹنے کی ویکسین نایاب ہوگئی اس امر کا انکشاف اس وقت سامنے آیا جب کتے کے کاٹے جانے کے بعد نواحی علاقے کا نوجوان سلیم اپنے علاج کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ویکسینیشن کے لیے آیا تو بتایا گیا کہ ویکسین ختم ہوگئی۔

 عوامی سماجی حلقوں نے 25 لاکھ کی آبادی کے لیے ضلع میں سرکاری ہسپتال میں ویکسین نہ ہونے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز اور سیکرٹری ہیلتھ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔

 

