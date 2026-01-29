صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں خواتین سے چھیڑخانی پر اوباش گرفتار

  • سرگودھا
فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں خواتین سے چھیڑخانی پر اوباش گرفتار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے اوباش نوجوان کو سکیورٹی گارڈز نے موقع پر قابو کر پولیس کے حوالے کر دیا۔

 تفصیلات کے مطابق، ہسپتال کے مختلف وارڈز اور برآمدوں میں ایک مشکوک نوجوان کافی دیر سے خواتین کو ہراساں کرنے اور نازیبا حرکات میں مصروف تھا۔ ہسپتال کے سکیورٹی گارڈ نے ملزم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ ملزم کی شناخت اسد کے نام سے ہوئی ہے جو سرگودھا کے علاقے کنال پارک کا رہائشی بتایا جاتا ہے ۔

 

