یونیورسٹی آف سرگودھا کا بارہواں کانووکیشن اختتام پذیر ہو گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کا بارہواں کانووکیشن اختتام پذیر ہو گیا، کانووکیشن کے تیسرے روز اور آخری روز فیکلٹی آف میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز، فارمیسی، سائنسز اور سوشل سائنسز کے گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔
پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی والدین، اساتذہ اور طلبہ کی مشترکہ محنت کا ثمر ہے ۔ صوبائی وزیر برائے مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ نے کہا کہ طلبہ کی کامیابی ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے باعثِ فخر ہے ۔جن کی محنت، رہنمائی اور قربانیوں کے بغیر یہ مقام حاصل کرنا ممکن نہیں۔