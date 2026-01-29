صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا کا بارہواں کانووکیشن اختتام پذیر ہو گیا

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا کا بارہواں کانووکیشن اختتام پذیر ہو گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کا بارہواں کانووکیشن اختتام پذیر ہو گیا، کانووکیشن کے تیسرے روز اور آخری روز فیکلٹی آف میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنسز، فارمیسی، سائنسز اور سوشل سائنسز کے گریجویٹس میں ڈگریاں تقسیم کی گئیں۔

پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے ڈگری حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی والدین، اساتذہ اور طلبہ کی مشترکہ محنت کا ثمر ہے ۔ صوبائی وزیر برائے مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ نے کہا کہ طلبہ کی کامیابی ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے باعثِ فخر ہے ۔جن کی محنت، رہنمائی اور قربانیوں کے بغیر یہ مقام حاصل کرنا ممکن نہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وال آف وزیر آباد اور جاگنگ ٹریک کا افتتاح

عہدے آنی جانی چیز ، خدمت کا سفر جاری رہے گا :بابر علاؤالدین

آگ سے بچائو کے انتظامات نہ ہونے پر کاروباری مراکز سیل

ایم ڈی واسا کا نیوشادمان کا دورہ ، نالوں کی ڈی سلٹنگ کا حکم

منشیات فروش ،سہولت کار رعایت کے مستحق نہیں : سی پی او

حافظ آباد پر یس کلب کے نو منتخب عہدیدار وں نے حلف اٹھا لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن