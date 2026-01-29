صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی ڈیزل و پٹرول ایجنسی پر چھاپہ، ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار

  • سرگودھا
غیر قانونی ڈیزل و پٹرول ایجنسی پر چھاپہ، ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار ڈرموں سے پٹرول، پٹرول بھرنے کے آلات اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا

شاہ پور صدر (نامہ نگار)پولیس نے غیر قانونی طور پر پٹرول و ڈیزل فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے قریبی قصبہ بونگہ جھمٹ میں قائم ایک غیر قانونی ڈیزل ایجنسی پر چھاپہ مار کر ملزم کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی شروع کر دی ہے ۔تفصیلات کے مطابق مخبر نے اطلاع دی کہ محمد عرفان بونگہ جھمٹ میں غیر قانونی ایجنسی قائم کر کے پٹرول و ڈیزل فروخت کر رہا ہے ۔ اطلاع پر پولیس پارٹی فوری طور پر موقع پر پہنچی جہاں ملزم محمد عرفان کو پٹرول فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔پولیس نے دکان میں موجود دو عدد ڈرموں سے پٹرول، پٹرول بھرنے کے آلات اور دیگر سامان قبضے میں لے لیا۔ 

 

