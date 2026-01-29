صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسان دشمن پالیسیاں ناقابلِ قبول، حکومت زرعی معیشت تباہ کر رہی ہے :اسامہ غیاث میلہ

  • سرگودھا
کسان دشمن پالیسیاں ناقابلِ قبول، حکومت زرعی معیشت تباہ کر رہی ہے :اسامہ غیاث میلہ

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)ممبر قومی اسمبلی اسامہ غیاث میلہ نے کہا ہے کہ کسان دشمن پالیسیاں ناقابلِ قبول ہیں ، حکومت زرعی معیشت تباہ کر رہی ہے ،پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی زراعتہے ، مگر موجودہ حکومت کی غیر مقبول اور کسان دشمن پالیسیوں نے کسانوں کو شدید معاشی بحران میں مبتلا کر دیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ حکومت کے فیصلے کسان کے ساتھ ناانصافی اور معاشی استحصال کے مترادف ہیں۔انہوں نے کہا کہ ناقص اور مہنگی یوکرینی گندم کی امپورٹ اور مقامی اعلیٰ معیار کی گندم کو نظرانداز کرنے کی پالیسی نے کسان کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے ۔ 

 

