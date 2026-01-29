صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالاباغ میں ریڑھی بازار قائم ،ٹریفک مسائل حل ہو گئے

  • سرگودھا
کالاباغ (نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی اور اسسٹنٹ کمشنر عیسی خیل غلام مرتضی کی ہدایات پر ایم سی کالاباغ اور پیرا فورس نے کالاباغ میں ریڑھی بازار قائم کردیا ریڑھی بازار لاری اڈا الجنت پلازا کے سامنے قائم کیا گیا ہے ریڑھی بازار کے قیام کا بنیادی مقصد تجاوزات کا خاتمہ ہے ، بے واضح رہے کالاباغ میں ریڑھی بانوں کی بھرمار اور روڈ پر قبضہ سے ٹریفک کا نظام درہم برہم اورشہریوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہاتھا۔

 

