چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں،پٹرول پمپ پر بھی واردات
افتخار کے گھر سے 4لاکھ روپے اور5لاکھ کے طلائی زیورات چوری کر لئےپٹرول پمپ پر عثمان سے 1 لاکھ 50 ہزار روپے ،444 بور بندوق چھین لی
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا )تھانہ بھاگٹانوالہ کی حدود میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے ،تفصیلات کے مطابق چک 24 کے رہائشی افتخار کے گھر نامعلوم چور رات کی تاریکی میں داخل ہوئے اور 4 لاکھ روپے نقدی کے علاوہ تقریباً 5 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات چرا کر فرار ہو گئے محمد عثمان سے پٹرول پمپ پر تین ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر 1 لاکھ 50 ہزار روپے نقدی اور 444 بور بندوق چھین لی، لقمان شہباز کے ڈیرے سے 1 لاکھ 20 ہزار روپے مالیت کی بکری چوری کر لی گئی جبکہ چک 88 کے رہائشی عبدالرزاق کی موٹر سائیکل، جس کی مالیت 30 ہزار روپے بتائی جاتی ہے ، مسجد کے باہر سے چوری ہو گئی۔ مانگنی کے رہائشی نصرت حیات کے گھر کی دیوار پھلانگ کر نامعلوم افراد نے لاکر کے تالے توڑ دیے اور 1 لاکھ 53 ہزار روپے نقدی چرا لی، چک 23 کے رہائشی خضر حیات کے ڈیرے سے 1 لاکھ 10 ہزار روپے مالیت کی سولر مشین چوری کر لی گئی۔متاثرہ شہریوں نے اعلیٰ پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی وارداتوں کا فوری نوٹس لیا جائے ۔