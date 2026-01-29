خوشاب:نئی پرائس لسٹ جاری، نرخوں پر عملدرآمد لازمی قرار
10 کلو آٹے کا تھیلا 905 روپے ، بڑا گوشت 1000 روپے کلو فروخت کیا جائیگاچھوٹا گوشت 2000 روپے کلو،چاول،دالوں،بیسن ،چینی ،گھی کے بھی نرخ مقرر
خوشاب (نمائندہ دنیا)ضلعی انتظامیہ خوشاب نے اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے نئی پرائس لسٹ جاری کر دی ہے ۔ اوپن مارکیٹ کے لیے نئی قیمتوں کی منظوری ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر کی زیر صدارت ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔اجلاس میں اے ڈی سی آر عبداللہ خان، سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی شہباز وڑائچ، محکمہ زراعت اور خوشاب و جوہرآباد کے تاجروں کے نمائندگان شریک تھے ۔
ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ ضلع بھر میں تمام دکاندار نئے نرخنامے پر عملدرآمد کے پابند ہوں گے ، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔نرخنامے کے مطابق 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 روپے ، بڑا گوشت 1000 روپے ، چھوٹا گوشت 2000 روپے ، سپر باسمتی چاول 295 روپے ، دال مونگ و ماش 360 روپے فی کلو جبکہ بیسن 230 روپے فی کلو فروخت ہوگا۔ چینی، گھی، سبزی، پھل اور ادویات بھی سرکاری نرخوں پر فروخت کی جائیں گی۔