سلانوالی:سینما روڈ پر تعمیراتی کاموں میں ناقص مٹیریل کا استعمال

  • سرگودھا
نالوں کی تعمیر میں ناقص اینٹیں ،سیمنٹ میں ریت کی مقدار غیر معمولی حد تک زیادہٹھیکیدار کی ہدایت پر دس ایک کا مصالحہ تیار:مزدور،میٹریل کے ثبوت جمع کر لئے گئے

 سلانوالی (نمائندہ دنیا)سلانوالی میں محکمہ ہائی وے کی نگرانی میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں ناقص مٹیریل کے استعمال کا سلسلہ بدستور جاری ہے ، کروڑوں روپے سے سینما روڈ کی کارپٹنگ اور دونوں اطراف بڑے سیورج نالوں کے تعمیراتی معیار پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ عوامی شکایات پر صحافیوں کی ایک ٹیم سول سوسائٹی کی اہم شخصیات کے ہمراہ منصوبے کا معائنہ کیا ، جہاں یہ بات سامنے آئی کہ نالوں کی تعمیر میں انتہائی غیر معیاری گیسی دوم اینٹیں استعمال کی جا رہی ہیں جو ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔

نالوں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مصالحے میں سیمنٹ کی مقدار نہ ہونے کے برابر جبکہ ریت کی مقدار غیر معمولی حد تک زیادہ پائی گئی۔ موقع پر موجود مزدوروں سے جب مصالحہ میں سیمنٹ و ریت کے تناسب سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ ٹھیکیدار کی ہدایت پر دس ایک کا مصالحہ تیار کیا جا رہا ہے ۔ صحافیوں اور سول سوسائٹی نمائندگان نے ناقص مٹیریل کے نمونے بھی حاصل کر لیے تاکہ انہیں متعلقہ حکام کے سامنے بطور ثبوت پیش کیا جا سکے ۔ 

 

