  • سرگودھا
نومولود کی گردن کٹنے پر ہسپتال کی گائناکالوجسٹ معطلانکوائری رپورٹ میں حقائق ثابت ، ڈاکٹر عافیہ رفیق کے خلاف فوری کارروائی

میانوالی (نامہ نگار)ڈی ایچ کیو ہسپتال میانوالی میں دورانِ ڈیلیوری آپریشن نومولود کی گردن کٹنے کے افسوسناک واقعے پر محکمہ صحت نے سخت ایکشن لیتے ہوئے ذمہ دار ڈاکٹر کو معطل کر دیا ہے ۔اس سلسلے میں ڈی سی او ہیلتھ ڈاکٹر میاں کاشف نے ایک انکوائری کمیٹی قائم کی، جس کی تحقیقات میں ڈسٹرکٹ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر عافیہ رفیق کو غفلت اور قصوروار قرار دیا گیا۔ انکوائری رپورٹ میں حقائق ثابت ہونے پر سیکرٹری ہیلتھ پنجاب نے رپورٹ کی روشنی میں ڈاکٹر عافیہ رفیق کو فوری طور پر معطل کر دیا۔محکمہ صحت کے مطابق مزید قانونی و محکمانہ کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا تدارک کیا جا سکے ۔

 

