صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کا اچانک ٹی ایچ کیو ہسپتال پپلاں کا معائنہ

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کا اچانک ٹی ایچ کیو ہسپتال پپلاں کا معائنہ

ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کا اچانک ٹی ایچ کیو ہسپتال پپلاں کا معائنہ وارڈز، فارمیسی اور دیگر شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ ،مریضوں سے ملاقات

میانوالی (نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے اچانک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پپلاں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کے مختلف وارڈز، فارمیسی اور دیگر شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا، صفائی ستھرائی کے نظام، عملے کی حاضری اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے علاج معالجے کے بارے میں دریافت کیا، جنہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ہسپتال انتظامیہ نے میڈیکل سپیشلسٹ کی کمی اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام مسائل پر مشتمل تحریری کیس ڈی سی آفس بھجوایا جائے اور مریضوں کو علاج کی تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پوئپا کے چیئرمین کی سعودی قونصلر سے ملاقات ،خدمات پر خراج تحسین

امتحانات، ہارڈ سینٹرز میں اضافہ ،مانیٹرنگ سخت کی جائے،کمشنر

سی چودہ، آئی بارہ، ای بارہ میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری

آئی جی کی زیرصدارت آپریشنل کمانڈرز کانفرنس،اہم ہدایات

ایس ایس پی آپریشنز کا پولیس سٹیشن آن ویل کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

مدارس اور اس کے نصاب پر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا،راغب نعیمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن