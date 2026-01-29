ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کا اچانک ٹی ایچ کیو ہسپتال پپلاں کا معائنہ
ڈپٹی کمشنر اسد مگسی کا اچانک ٹی ایچ کیو ہسپتال پپلاں کا معائنہ وارڈز، فارمیسی اور دیگر شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ ،مریضوں سے ملاقات
میانوالی (نامہ نگار)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی نے اچانک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پپلاں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفر اقبال بھی ان کے ہمراہ تھے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کے مختلف وارڈز، فارمیسی اور دیگر شعبہ جات کا تفصیلی معائنہ کیا، صفائی ستھرائی کے نظام، عملے کی حاضری اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے علاج معالجے کے بارے میں دریافت کیا، جنہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ہسپتال انتظامیہ نے میڈیکل سپیشلسٹ کی کمی اور دیگر مسائل سے آگاہ کیا، جس پر ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام مسائل پر مشتمل تحریری کیس ڈی سی آفس بھجوایا جائے اور مریضوں کو علاج کی تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔