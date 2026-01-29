کمشنر سرگودھا کا تعلیمی بورڈ سرگودھا کی زیرِ تعمیر عمارت کا دورہ
کمشنر سرگودھا کا تعلیمی بورڈ سرگودھا کی زیرِ تعمیر عمارت کا دورہ تین منزلہ عمارت میں 225 ملازمین کے بیٹھنے کی گنجائش:کمشنر کو بریفنگ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودھا نے تعلیمی بورڈ سرگودھا کی نئی زیرِ تعمیر عمارت کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایکسین بلڈنگ بدر سلطان نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ عمارت کا تقریباً 80 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور بقیہ کام آئندہ دو ماہ میں مکمل کر کے عمارت کو فنکشنل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ منصوبے کے لیے فنڈز دستیاب ہیں اور کوئی مالی مسئلہ درپیش نہیں۔
بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ تین منزلہ عمارت تعمیر کی جا رہی ہے جس میں 225 ملازمین کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی اور تعلیمی بورڈ کی تمام برانچز کو اسی عمارت میں منتقل کر دیا جائے گا۔کمشنر حافظ شوکت علی نے ہدایت کی کہ تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے اور حکومت کی نئی ہدایات کے مطابق سیفٹی انتظامات پر خصوصی توجہ دی جائے ۔ انہوں نے ایمرجنسی راستے رکھنے ، مکمل سیفٹی آڈٹ کروانے ، ہر فلور کے لیے علیحدہ الیکٹرک سرکٹ، فائر فائٹنگ سسٹم، فائر ہائیڈرینٹس اور دیگر حفاظتی آلات نصب کرنے کی ہدایت کی۔